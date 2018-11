innenriks

– Åtte personer er så langt evakuert og trolig blir flere evakuert etter hvert. Det er ikke fordi det er spredningsfare, men fordi det er røyk i området, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB like før kl. 5.

Operasjonslederen sier at det brenner fortsatt i bygget, som er et eldre forretningslokale med to butikker, men sier at brannvesenet har kontroll på brannen. Politiet fikk melding om brannen kl. 4.07

