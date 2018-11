Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld

innenriks

– Han er selvfølgelig skuffet over at det er tatt ut tiltale. Samtidig er han for så vidt innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt fram for retten, slik at han kan få forsvart seg, sier hans advokat Ulf E. Hansen til avisa.

Ludvigsen har foreløpig ikke villet snakke med mediene.

– Han har så langt hatt et tilbaketrukket forhold til dette, så han er innstilt på å forklare seg og få dette fram i retten. Men det er klart at det er en belastning å få en slik tiltale mot seg.

Hansen sier at Ludvigsen prøver å roe seg ned i dag.

– Han er i bra form, har taklet dette greit så langt, og prøver å leve mest mulig som vanlig, sier advokaten.

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene, og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sier Hansen.

