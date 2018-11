Enda en mann pågrepet for grov vold i Bergen

innenriks

Den 52 år gamle mannen ble funnet hardt skadd i nærheten av Fyllingsdalen kirke i 19-tiden mandag kveld. Funnstedet var bare noen hundre meter fra mannens hjem. Han ble brakt til Haukeland universitetssjukehus, og skadene ble onsdag betegnet som livstruende, skriver Bergens Tidende.

Fire personer har vært siktet i saken, mens en femte mann ble pågrepet onsdag ettermiddag. En av de pågrepne, en 27 år gammel mann, ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Alle er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det.

Ifølge Bergensavisen er en av de pågrepne en tidligere kampsportsutøver og trenerprofil i 40-årene som tidligere er dømt til ett år og to måneders fengsel for grov vold på et julebord for noen år siden.

Politiet har flere teorier om voldshendelsen, en av dem at det har vært en konflikt mellom offeret og en av de siktede, skriver avisen. Dette ønsker imidlertid ikke politiet å si noe om.

– Det er en relasjon mellom de siktede og fornærmede, og vi mener dette ikke er blind vold, sier politiadvokat Kristin Knudsen-Berge til avisen.

Mannen som onsdag ble varetektsfengslet, erkjenner ikke straffskyld. Torsdag blir tre av de andre siktede framstilt for fengsling.

(©NTB)