Aktor vil dømme Julio Kopseng for to nye voldtekter

Under sin prosedyre i rettssaken mot Julio Kopseng i Oslo tingrett la aktor Ane Evang ned påstand om at Kopseng dømmes etter tiltalen – for en rekke voldtekter mot en nå 33-årig kvinne han hadde et forhold til i 2006, og for å ha dopet ned og voldtatt en nå 43-årig tidligere arbeidskollega og venninne i 2012, skriver Dagbladet.

Den siste i rekken av saker mot Kopseng startet i Oslo tingrett fredag 23. november.

Straff var ikke noe tema i prosedyren siden Kopseng våren 2016 ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring med 10 års minstetid, for grove seksuelle overgrep mot til sammen 19 kvinner.

De to kvinnene som Kopseng nå er tiltalt for å ha voldtatt, anmeldte den tidligere danseren i 2015 og 2016, etter den store medieoppmerksomheten rundt rettssakene mot ham.

Forsvarer Sigurd Klomsæt ba om frifinnelse for sin klient, blant annet fordi han mener de fornærmedes forklaring ikke er troverdig. Han gjentok også at Kopseng ikke har fått en rettferdig behandling i rettssystemet. Dom i saken er ventet om et par uker, ifølge Dagbladet.

