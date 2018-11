Obduksjonsrapport om en ukes tid etter brann i Skedsmo

innenriks

Den omkomne, en mann født i 1951, vil bli obdusert for å bringe klarhet i dødsårsaken. Etterforskningen av brannen i den kommunale flermannsboligen i Leirsundveien på Skedsmokorset fortsetter tirsdag, opplyser politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt.

Politiet fikk melding om brannen klokka 16.22 fredag 23. november. Etter kort tid fant brannvesenet en død person i en av leilighetene i boligen. Avdøde var beboer i leiligheten der brannen startet.

Kriminalteknikere fra Øst politidistrikt vil tirsdag foreta en åstedsundersøkelse på branntomta, blant annet for å sikre eventuelle spor og bevis.

De to mennene som er siktet i saken, ble pågrepet i løpet av lørdag og natt til søndag. De er henholdsvis 32 og 57 år gamle.

Politiet opplyser at ingen av de involverte er i familie, men at de har relasjoner til hverandre. Tirsdag var det ingen endringer i siktelsen, og begge er fortsatt siktet for drap.

Begge de siktede ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, som etterkom politiets begjæring om fengsling i fire uker, hvorav to uker med brev- og besøkskontroll.

Ingen av dem erkjenner straffskyld, ifølge deres forsvarere, advokatene Dag Svensson og Gunhild Lærum.

