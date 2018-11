Politiet mener drapstiltalt i Vadsø er en 20 år gammel pakistaner

innenriks

Mannen har selv oppgitt at han er fra Afghanistan og født i august 2000, noe som ville tilsi at han var 17 år på drapstidspunktet.

– Tiltalte er oppført som født i august 2000. Dette er i henhold til det han selv har oppgitt da han søkte om asyl i Norge, og det brukes derfor i tiltalen, sier Fause til iFinnmark.

Nå mener imidlertid politiet og statsadvokaten at gutten ikke var afghaner, men pakistaner. Politiet mener at mannen har operert med flere aliaser og aldre.

– Vi har vært i kontakt med pakistanske myndigheter og mener vi har rett identitet på mannen. Ut fra disse opplysningene er han født i Pakistan i desember 1997, sier Fause til iFinnmark.

På sin vei til Norge har mannen skiftet identitet flere ganger, mener påtalemyndigheten.

– Han er registrert i tidligere Jugoslavia og Tyskland på veien mot Norge. På første sjekkpunkt har han endret litt på etternavnet og oppgitt at han er født i januar 1998, ifølge Fause

På et senere sjekkpunkt har tiltalte ifølge Fause endret navn, og påstår nå at er født i januar 1997. I asylsøknaden i Norge bruker han samme navn som på siste registrering, men da hevdet han å være født i august 2000.

Vil vise video

Rettssaken starter mandag 10. desember. Øst-Finnmark tingrett har satt av fem dager til behandlingen av saken.

I løpet av disse dagene skal en overvåkingsvideo fra byggevareforretningen hvor Pedersen ble drept, vises i retten.

– Det er selvfølgelig sterkt materiale. Men jeg synes det er viktig at retten får opplyst hele saken. Derfor vil denne videoen være en del av bevismaterialet jeg legger fram i retten, sier statsadvokat Lars Fause til iFinnmark.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at den tiltalte 18-åringen må dømmes til overføring av psykisk helsevern fordi de mener han var psykotisk da han gjennomførte drapet.

Voldstiltalt

Bistandsadvokat Edel Olsen sier til avisen at offerets familie er kjent med at det kommer mye av det hun omtaler som sterkt materiale under påtalemyndighets bevisførsel.

Det var 14. juli i år at den da 17 år gamle gutten stakk 18 år gamle Håvard Pedersen med kniv inne på Coop Byggmix i Vadsø. Pettersen døde av skadene.

18-åringen er også tiltalt for å ha utøvd grov vold mot en annen person etter at han i august uten foranledning slo til en sykepleier på Dikemark sykehus. Han slo henne ifølge tiltalen tre ganger i hodet med knyttet neve.

