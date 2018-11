Norske myndigheter bekymret over konflikten i Kertsjstredet

innenriks

– Vi er bekymret for spenningen i området og for det ukrainske mannskapet som var om bord, sier statsminister Erna Solberg (H) til Radio Norge.

Søndag løsnet den russiske sikkerhetstjenesten FSB skudd mot tre ukrainske marinefartøyer, etter at ukrainerne gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann. To ukrainere ble skadd i skytingen. Senere gikk FSB om bord i de ukrainske skipene og tok kontroll over dem.

Solberg understreker at Russland må følge avtalene de har undertegnet.

– Jeg håper at FN kan få Ukraina og Russland til å snakke sammen, at man gjenåpner Ukrainas adgang til Azovhavet, som de har en avtale på, og at man får roet ned situasjonen, sier hun til Radio Norge.

– Uakseptabelt

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Russlands maktbruk er uakseptabel og at den norske regjeringen følger utviklingen tett.

– Russisk maktbruk mot ukrainske fartøyer er uakseptabel, og vi oppfordrer Russland til å frigi fartøyene med mannskap. Fartøy må sikres fri passasje til ukrainske havner i Azovhavet, sier Eriksen Søreide i en uttalelse. Hun gjentar Norges støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

– Vi har fra norsk side med bekymring fulgt utviklingen i Azovhavet etter at den russiske broen over Kertsjstredet ble åpnet. Norge har gjennomført restriktive tiltak knyttet til broen, på lik linje med EU, sier hun.

– Hybrid krigføring

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Russland driver med hybrid krigføring. Det er en form for krigføring som tar i bruk både konvensjonelle og ukonvensjonelle virkemidler, propaganda og nettangrep, bruk av lokale militsgrupper og soldater i umerkede uniformer og bruk av politisk og økonomisk påvirkning og destabilisering.

– Det er overtydelig hvordan man bruker makt for å bygge styrke og posisjon, men samtidig sørge for at det ligger under grensen for regulær krigføring, sier Bakke-Jensen til VG.

Bakke-Jensen legger til at han er bekymret for at også Norge kan kunne komme opp i lignende situasjoner.

EU-fordømmelse

EU-president Donald Tusk gikk mandag ut med hard kritikk av Russland og fordømmer den russiske aggresjonen mot Ukraina.

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag norsk tid som følge av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Mandag ettermiddag samler Stoltenberg NATO-rådet og ambassadørene i alle NATO-landene, samt Ukraina, til et krisemøte for å diskutere den betente situasjonen.

