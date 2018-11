45 selvmord i norske fengsler siden 2008

innenriks

Det viser en oversikt fra Kriminalomsorgen (KDI) som Sivilombudsmannen bestilte tidligere i år, ifølge VG. KDI har registrert 45 selvmord blant innsatte ved 21 norske fengsler siden 2008, og at 90 prosent av selmordene er blitt begått i varetekt.

– Å bli pågrepet og siktet for en straffbar handling er en krevende og stor påkjenning for de fleste. En slik situasjon er åpenbart nedbrytende, og mange føler at livet rakner. Det er ofte i disse sårbare situasjonene at selvmord i fengsel finner sted, sier direktør Tom A. Enger ved avdelingen for regelverk og sikkerhet i KDI til avisen.

Statistikken avdekker at det har vært mist ett selvmord i året blant innsatte i Norge siden 2008, men tallene viser store svingninger fra år til år. I 2013 tok elleve innsatte sitt eget liv, mens i fjor begikk tre innsatte selvmord.

– At så mange innsatte velger å ta sitt eget liv, er selvsagt svært uheldig. Det er vanskelig å forklare hvorfor tallene svinger såpass mye. Siden det er individuelle forhold som ligger til grunn, er det umulig å skulle sammenligne de ulike tilfellene og trekke en konklusjon, sier han.

