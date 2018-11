To fireåringer lekte på isen – den ene gikk gjennom

innenriks

Sammen med en jevnaldrende kamerat lekte fireåringen i området, uten at noen voksne var til stede.

– Et barn har vært under isen og ett i oppe på isen. Det var to forbipasserende som så hva som skjedde og hjalp dem på land, sier operasjonsleder Olaug Bjørnstad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Til NRK sier hun at dette var et hendelig uhell, og at barnevernet ikke blir koblet inn i saken.

Gutten som gikk gjennom isen og den ene av de voksne er brakt til sykehus fordi de var noe nedkjølt. Den andre fireåringen ble kjørt hjem til foreldrene.

– Heldigvis gikk det så godt som det kunne gå. Våkne voksne i nabolaget ilte til og gjorde en kjempeinnsats, sier innsatsleder Torleif Paulsen i politiet til Stavanger Aftenblad.

– Vi advarer på det sterkeste mot å gå på isen og ber alle holde seg unna alle vann i distriktet. Isen er ikke sikker i det hele tatt – ikke noe sted, sier Paulsen.