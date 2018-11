Frykter at bilverksted i Oslo brenner helt ned

innenriks

Politiet opplyste at det kom åpne flammer fra bilverkstedet, og at det er flere parkerte biler ved siden av den brennende bygningen. Kraftig røykutvikling gjorde det vanskelig å orientere seg i området, og røyken økte på da brannvesenet startet slokkearbeidet.

– Brannvesenet frykter at verkstedet kan brenne ned og jobber for å unngå at brannen sprer seg til nabobygg. Vi iverksetter trafikale sperringer rundt stedet. Bilister må velge alternativ kjørerute, skriver politiet på Twitter.

Det ble også hørt flere smell fra bygningen som brenner.

– Vi snakker om smell og ikke eksplosjoner. Det kan muligens stamme fra bildekk som brenner og bilruter som blir utsatt for kraftig varme, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Flere personer er evakuert fra tilstøtende bygg. Det er ifølge operasjonslederen ikke meldt om at personer skal ha kommet til skade.

– Brannvesenet begynner å få kontroll og mener de skal ha slukket brannen snart, sier Jøkling.

Folk som bor i området, blir bedt om å holde vinduene lukket.

