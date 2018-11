innenriks

Den tiltalte erklærte seg straffskyldig da saken ble behandlet i tingretten, men trakk dette tilbake da ankesaken kom opp. Da sa han at drapet skjedde fordi han var under påvirkning av antidepressiver, og at han var utilregnelig.

Domstolen har imidlertid konkludert med at mannen er skyldig og har idømt ham samme straff som tingretten kom til.