Polsk kvinne fortsatt ikke funnet i Ørsta

innenriks

Kvinnen dro ut på tur i 13.30-tiden onsdag, og ingen har hatt kontakt med henne siden. Det var familien som meldte henne savnet etter at hun ikke kom tilbake som avtalt.

Det siste politiet vet om hennes bevegelser, er at hun i 14.30-tiden parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet i Ørsta begynner. Fjellet ligger 1.303 meter over havet.

– Vi fortsetter å søke med mannskaper i fjellet. Vi har på plass et redningshelikopter og en del hundeekvipasjer. Vi konsentrerer oss fortsatt om strekningen fra vannverket og opp til Saudehornet. Leteforholdene er gode, men det er et vanskelig område og et bratt fjell, sa operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 13.40-tiden torsdag.

Torsdag formiddag meldte politiet at mannskaper fra Røde Kors, ekvipasjer fra Norske Redningshunder, politiets egne hunderessurser, et elveredningslag og mange frivillige deltok i søket.

Leteaksjonen har pågått siden 18.30-tiden onsdag og gjennom natt til torsdag. Den savnede har ikke bodd lenge i Ørsta. Politiet er derfor usikre på hvor godt kjent hun er i området, skriver Sunnmørsposten.

I og med at hun bare skulle på en kort tur, har hun ikke noe utstyr med seg, heller ikke mobiltelefon, og hun er ikke kledd for å tilbringe natten ute i terrenget. Politiet har ingen indikasjoner på at kvinnen skulle være i et annet område enn der de leter nå.

– Vi konsentrerer oss foreløpig bare om søk og redning. Grunnen til at vi sjekket bilen hennes, er at det er den siste plassen hun mest sannsynlig har vært og for å se om vi kunne finne noe der som kunne gi oss noen indikasjoner. Det er en naturlig del av undersøkelsene, sier Sætre.

(©NTB)