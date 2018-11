Stortingets presidentskap skjerper reglene for reiseregninger

innenriks

Endringene kommer etter at Aftenposten avslørte at Frp-politiker Mazyar Keshvari har fått dekket reiser som ikke har funnet sted.

Fra nyttår kreves det at stortingspolitikerne legger ved dokumentasjon til reiseregningene sine. Dokumentasjon kan være epost som viser at de har en avtale, kopi av en invitasjon, utskrift av et program for en konferanse eller skjermbilde av en Facebook-post som viser hva som fant sted, skriver Aftenposten.

Endringene gjelder kun innenlandsreiser.

– Utenlandsreisene som dekkes av Stortinget gjelder kun komitéreiser eller reiser med delegasjoner. Her er regelverket tydelig og klart, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

(©NTB)