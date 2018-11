Snart siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

innenriks

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at 53 prosent av kvinnene som har hatt tilgang til det toårige vaksinasjonsprogrammet, har benyttet seg av det så langt.

Programmet sørger for at kvinner født i perioden 1991–1996 får tilbud om vaksinen som beskytter mot HPV-viruset, som blant annet kan føre til livmorhalskreft. Denne vaksinen har fra 2009 blitt gitt til alle jenter i sjuendeklasse, men de som gikk på skolen før dette, har altså ikke fått den.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) er fornøyd.

– HPV-vaksinen redder liv. Derfor startet regjeringen vaksineprogrammet i 2016 der unge kvinner født i 1991 eller senere har fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Nesten 120.000 kvinner har så langt benyttet seg av tilbudet. Dette er kjempebra, sier hun.

Tre doser

Statsråden anbefaler alle i målgruppen om å starte vaksinasjonen innen utgangen av desember. Det er nemlig siste mulighet for å ta første dose før ordningen avvikles.

Dose to og tre må være tatt innen 1. juli 2019.

– Man må ta alle tre dosene for å få best mulig beskyttelse. Vi får en del spørsmål fra kvinner om de må vaksineres på nytt om det har gått lengre tid enn planlagt mellom dosene. Det trenger de ikke. Det går fint at det har gått lengre tid enn planlagt, sier prosjektleder Anita Daae for vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner.

– Formidabel innsats

I tillegg til tall for hele landet, legger Folkehelseinstituttet onsdag også fram tall for andelen vaksinerte kvinner i ulike fylker, kommuner og bydeler

– Kommunehelsetjenesten har gjort en formidabel innsats og har satt over 300.000 doser HPV-vaksiner siden vaksinasjonstilbudet ble lansert for to år siden. Den høyeste andelen vaksinerte kvinner finner vi i Trøndelag, tett fulgt av Sogn og Fjordane og Hordaland, seier Daae.

Lavest andel vaksinerte finner man i Østfold, Buskerud og Akershus.

Vaksinen reduserer risikoen for utvikling av alvorlige celleforandringer i livmorhalsen med rundt 90 prosent hos kvinner som ikke var smittet med HPV på vaksinasjonstidspunktet.

