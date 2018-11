Sigve Bolstad gjenvalgt som politileder

innenriks

Bolstad overtok som leder i forbundet etter at Arne Johannessen trakk seg i mai i 2013, og ble formelt valgt av landsmøtet i november samme år. Han hadde da vært nestleder i foreningen siden 2010.

– Jeg er ydmyk og stolt, sier Bolstad til Politiforum etter at avstemmingen var over under forbundets landsmøte i Stavanger onsdag morgen.

Sigve Bolstad kommer fra Oslo politidistrikt der han hadde stillingen som politiførstebetjent inntil han ble valgt som leder første gang.

Også nestleder Unn Alma Skatvold ble enstemmig gjenvalgt av landsmøtet.

(©NTB)