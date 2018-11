Forbrukertilsynet truer mirakelpredikanter med bøter

innenriks

Mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen benytter vitnesbyrd på helbredelse via bønn som en del av markedsføringen for sine organisasjoner Misjonen Jesus Leger (MJL), Misjonen Helse for Hele Mennesket og Stølsdokken Fjellhotell.

Vårt Land skriver at Forbrukertilsynet har vedtatt å ilegge de to omstridte predikantene og deres organisasjoner, tvangsmulkter dersom praksisen ikke opphører. Utgangspunktet er at MJL og Misjonen Helse for Hele Mennesket skal få tvangsmulkter på opptil 30.000 kroner i uken, mens Stølsdokken Fjellhotell vil få mulkter på opptil 20.000 kroner. Predikantene personlig vil bli avkrevd 10.000 kroner hver.

– Vi forventer at de to predikantene endrer kurs når vi sier fra så tydelig, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til avisen.

Tilsynet mener bruk av vitnesbyrd på at bønn helbreder syke er brudd på forbudet mot markedsføring av alternativ behandling. Predikantene markedsfører tilbudene sine på egne nettsider og i Svein-Magne Pedersens blad Legedom. Dersom praksisen opphører, vil tilsynet gjøre en ny vurdering.

Vårt Land har ikke lyktes i få kontakt med de to predikantene for kommentarer til Forbrukertilsynets vedtak.

(©NTB)