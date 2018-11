NRK: Color Line nektes å flagge ut

innenriks

Ifølge NRK skal Høyre nå ha gitt seg på dette punktet slik at KrF dermed har fått gjennomslag i budsjettforhandlingene for å sette av 35 millioner kroner til å styrke tilskuddsordningen for sysselsettingen av sjøfolk.

Det innebærer et nei til at det åpnes for utflagging og dermed mulighet for å bytte ut norske sjøfolk med billigere arbeidskraft fra andre land.

Sentralt i saken har vært fergerederiet Color Lines ønske om å flagge ut til NIS, det norske internasjonale skipsregisteret, framfor å fortsette i det ordinære norske skipsregisteret (NOR). Det ville i tilfelle bety at rederiet kunne bytte ut rundt 700 norske ansatte med billigere utenlandske ansatte.

