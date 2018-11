Budsjettpresentasjonen lar vente på seg

innenriks

Dermed kan det se ut til at den siste godkjenningen i partienes stortingsgrupper tar lengre tid enn ventet.

Ifølge NRK drøyer det på grunn av misnøye hos Frp.

– Folk er sure. På mye, egentlig, opplyser en kilde som kjenner til hva som foregår på Frps møte, til NRK.

– Summen av taxfree-finta til KrF tidligere i dag, at tollfri netthandel nå ryker og at man gjør økninger i trinnskatten er svært krevende for mange av oss, sier en annen kilde.

Forhandlingslederne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre kom ut fra møterommet hvor de har forhandlet om neste års statsbudsjett klokka 19.

– Vi har en helhetlig skisse til løsning som vi nå kommer til å innkalle våre grupper til å godkjenne nå i kveld. Og så håper vi at vi får tilslutning der, og i så fall har vi en budsjettavtale for 2019, sa finanskomiteens leder Henrik Asheim (H).

Senere kom det en bekreftelse på at budsjettavtalen ville bli presentert klokka 21, og Vandrehallen på Stortinget fylte seg raskt opp med pressefolk og andre aktører.

Da klokka nærmet seg 22, var pressekonferansen ennå ikke i gang.

Det har lekket en rekke detaljer fra skissen til budsjettavtale, deriblant en planlagt økning i barnetrygden, fjerning av 350-kronersgrensen for momsfritak og økt skattenivå for de rikeste.

