– Jeg var godt kjent med at Ropstad skulle ha det møtet. Jeg syns det var flott at han informerte meg. Men så har vi vært uenige om det abortutspillet og at det ble startet regjeringsforhandlinger før vi hadde tatt vårt veivalg, sier Hareide etter et møte i KrFs stortingsgruppe mandag.

– Jeg har tillit til Ropstad. Vi har snakket godt med hverandre underveis i prosessen, sier Hareide.

