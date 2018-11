Wara ber om vergemålsgranskning

innenriks

Onsdag avslørte VG at over 9.000 personer som er satt under vergemål siden 2014, er blitt registrert som «ikke samtykkekompetent», noe som betyr at personen er vurdert til ikke å forstå hva et vergemål innebærer. Trolig er bare et fåtall av disse snakket med.

– Dette er så alvorlig at vi er nødt til å ha en stor gjennomgang av eldre vergemålssaker. Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sier justisministeren til VG.

Onsdag la han fram et forslag om en lovendring som skal gjøre det vanskeligere å sette noen under vergemål mot deres vilje, men ville ikke love at det ble en fullstendig gjennomgang av eldre vergemål, som kan ha blitt opprettet på feil grunnlag.

Wara ville først avvente konklusjonen i granskingen av Tolga-saken.

– Det ligger i kortene at konklusjonen blir at vi må undersøke eksisterende vergemål. Da er det ingenting å vente på, sier han.

Fredag sendte justisdepartementet et brev til fagorganet Statens sivilrettsforvaltning der det ber om et forslag til hvordan gjennomgangen skal gjøres.

