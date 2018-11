Norskpakistaner risikerer dødsstraff i Pakistan

innenriks

Norskpakistanerens forsvarer i Norge, advokat Morten Furuholmen, sier til TV 2 at det er en reell fare for at klienten hans kommer til å bli henrettet.

Norskpakistaneren fra Haugenstua i Oslo ble pågrepet i den pakistanske hovedstaden Islamabad i 2007, siktet for å ha voldtatt og drept en sju år gammel jente. Han er i to rettsinstanser dømt til døden. Hvis pakistansk høyesterett er enig med de lavere instansene, er dødsdommen i landet som har henrettet mer enn 400 straffedømte de siste fire årene, rettskraftig.

Utenriksdepartementet følger saken like tett som straffeprosessen mot Joshua French og Tjostolv Moland.

– Kongo-saken ble behandlet på samme måte som denne før dommen var rettskraftig, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD til TV 2.

– Hvis en nordmann risikerer dødsstraff, er det noe vi tar på det dypeste alvor, et alvor vi tar med oss videre i vår behandling av saken, sier hun.

Norskpakistaneren tilsto først overfor politiet etter at han ble pågrepet, men trakk tilståelsen tilbake før saken kom opp for retten. Han har i begge rettsinstanser vært tydelig på at han ikke har gjort det han er anklaget for, understreker Morten Furuholmen.

– Han ble utsatt for tortur, slag og spark, og han ble delvis villedet til å undertegne dokumenter han ikke skjønte innholdet i. Da han forsto hva han hadde signert, ble tilståelsen trukket tilbake, sier advokaten.

(©NTB)