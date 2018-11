Equinor trapper opp satsing på sol

innenriks

De drøyt 11.0000 aksjene utgjør 9,7 prosent av aksjene i selskapet, skriver Equinor i en pressemelding.

Totalt har Equinor, tidligere Statoil, dermed en eierandel på litt over 10 prosent i Scatec Solar.

– Investeringen i Scatec Solar vil styrke vår posisjon i en raskt voksende fornybarsektor og supplere Equinors portefølje med lønnsom solenergi. Dette er i tråd med vår strategi for å utvikle oss som et bredt energiselskap, sier Pål Eitrem, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

(©NTB)