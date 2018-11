Jemtlands sønn fortalte om et høyt smell drapsnatta

innenriks

Den da 13 år gamle sønnen ble avhørt på barnehuset etter at Janne Jemtland ble borte i romjula i fjor, men før faren ble pågrepet og liket funnet.

Sønnen skal ikke vitne under rettssaken mot den drapstiltalte faren, men avhøret blir spilt av i retten.

Mens foreldrene var på fest i Brumunddal den 28. desember i fjor og lillebroren var hos en barnevakt, skulle den eldste sønnen få være hjemme alene. Han brukte kvelden på å spille og forklarte i avhøret at han hadde glemt tiden og derfor fremdeles var våken da foreldrene kom med drosje. Foreldrene kom hjem, og mens sønnen lå på rommet sitt hørte han foreldrene krangle. Han fortalte at han hørte dem krangle før han hørte lyden av noen som falt ned trappa til første etasje i huset. Deretter hørte han et smell.

– Det høye smellet var noe annet. Det var som om noen skjøt opp fyrverkeri, men uten at det kom noe etterpå. Jeg var ganske usikker på hva det var, sa gutten til avhøreren.

Han ble usikker og følte han måtte sjekke hva som var skjedd. Han sto opp og gikk ut fra rommet. Der så han inn på morens soverom hvor det så ut som at en person kunne ligge under dyna. I trappa møtte han faren, som var naken, og ba ham gå og legge seg.

Eidsivating lagmannsrett bestemte onsdag at guttens forklaring skal spilles av for åpne dører med presse og tilhørere tilstede i salen i Hedmarken tingrett. Den tiltalte faren har i to rettsinstanser forsøkt å domstolen til å lukke dørene under avspillingen.

