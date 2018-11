Tre bygårder i Oslo ble evakuert på grunn av brann

innenriks

Brannvesenet gikk først inn med røykdykkere og startet deretter slukkingen, opplyser politiet i Oslo.

Beboerne i bygården i Thomas Heftyes gate samt to nabogårder ble evakuert etter anmodning fra brannvesenet. Litt etter klokka ni på morgenen kunne naboene fra de to evakuerte nabogårdene delvis slippes tilbake til leilighetene sine.

Politiet fikk beskjed om brannen rundt kvart over åtte tirsdag morgen, og drøyt én time senere kunne brannvesenet opplyse at mannskapene hadde fått slukket brannen.

De åpne flammene er slukket, men brannvesenet undersøker fortsatt konstruksjonen. Brannen skal ha startet i en badstue i femte etasje.

– Vi vet ennå ikke mye om omfanget, men brannvesenet har besluttet å evakuere bygningen samt to nabogårder. Det kommer fremdeles mye røyk fra taket, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader, men to personer som var i leiligheten der brannen startet, behandles for lettere røyk- og brannskader. opplyser politiet.

Oslo 100-sentral melder på Twitter at det var betydelig røykspredning i en leilighet som går over to etasjer.

