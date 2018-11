NHO vurderer lockout i sykepleierstreiken

innenriks

Overfor VG bekrefter fungerende NHO-leder Ole Erik Almlid at lockout er et virkemiddel som nå vurderes for å få slutt på streiken.

– Jeg kan bekrefte at vi reagerer så sterkt på flere sider av den pågående sykepleierstreiken at vi vil be styret i NHO vurdere lockout. Dette er et virkemiddel vi ikke ønsker å bruke, men situasjonen er så alvorlig at det må vurderes, sier han til avisen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tatt ut 56 av 501 sykepleiere som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia. I første omgang er det pasienthoteller og rehabiliteringsinstitusjoner som rammes av streiken.

Sykepleierforbundet reagere sterkt på utspillet fra NHO-lederen

– Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

