Flere vaiere har røket – fregatten Helge Ingstad ligger dypere i vannet

innenriks

Fregatten har ligget sikret til land med ni kraftige vaiere, siden kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag forrige uke.

– Vi fikk varsel i morges klokken 6.17 om at den ligger dypere i vannet og at det er flere vaiere som har røket, så den har sunket ned og lenger ut, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

– Så vidt jeg oppfatter er det radartårnet og deler av hekken som ligger over vann, sier Lilleheim.

Forsvaret opplyser om at de skal ha en presseorientering klokken 11.00 på Haakonsvern.