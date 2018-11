Kristiansand-kvinne nekter straffskyld for dobbeltdrap

innenriks

Hun svarte rolig og bestemt nei på alle sju tiltalepunkter, som også omfatter tre tilfeller av neddoping av en ekskjæreste og for å ha brukt kredittkortet hans.

Den 43 år gamle kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og har ikke villet forklare seg. Det vil hun heller ikke gjøre under hovedforhandlingen.

Sjubarnsmoren ankom retten sammen med sin forsvarer, advokat Olav Sylte. Rett før saken startet opplyste han til NTB at han har anket en avgjørelse vedrørende bruk av et nøkkelvitne til Høyesterett. Dette gjorde han etter at Agder lagmannsrett avviste anken.

Skjult identitet

Dette vitnet er en politikvinne som med skjult identitet hadde kontakt med tiltalte over en treårsperiode. Vitnet er sentralt i påtalemyndighetens bevisførsel og skal etter planen forklarer seg anonymt og via videolink 21. desember.

Aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, sa i sitt innledningsforedrag at påtalemyndigheten må vente med å stevne dette vitnet til retten har truffet sin avgjørelse.

Aktor opplyste at det var nær 50 møter mellom de to, fra korte møter på et kvarters tid til samvær over et halvt døgn, som var en tur til Oslo.

Politiagenten foretok lydopptak, og det ble gjort skjult mobilavlytting, kameraovervåking, spaning og hemmelig ransaking av tiltalte.

– Dersom Høyesterett sier at retten ikke plikter å ta stilling til dette slik jeg har krevd, antar jeg at de forutsetter at denne retten må gjøre det. Da kan vi risikere en utsettelse av saken i noen dager. Jeg håper Høyesterett opphever lagmannsrettens avgjørelse, sier Sylte til NTB.

Han regner med at avgjørelsen fra Høyesterett vil komme om noen dager.

Bevismateriale

I og med at tiltalte forbeholder seg retten til ikke å forklare seg, har påtalemyndigheten forberedt seg på å bygge saken rundt bevismaterialet og den etterforskningen som er gjort.

Mye av aktors innledningsforedrag gikk med til gjennomgang av hva som ble funnet av sovemedisin på hotellrommet til tiltaltes avdøde samboer, samt obduksjonsrapporten.

– Det jeg har hørt hittil er i samsvar med det jeg hadde forventet, sier Sylte om aktors innledning.

Statsadvokaten avsluttet før lunsj med å nevne at ekssamboeren hadde gjort avtaler i dagene etter at han ble funnet død på rom 221 i First Hotel i Kristiansand 2014.

– Uten å si det direkte, fordi avdøde hadde gjort noen avtaler etter at han ble funnet død, så skal det være bevis på at det ikke dreier seg om selvdrap, mener forsvareren.

Videre ble det lagt fram oversikt over mobilbruk, kjøp med bank- og kredittkort og bevegelsesmønstre, helt ned til hva slags mat de involverte bestilte på restaurant.

I sin gjennomgang av et mulig motiv refererte aktor til den siste Facebook-meldingen tiltalte sendte til tidligere samboer: «Du er tøff i trynet nå, men ikke så lenge».

– To uker senere var han død, sa statsadvokaten.

Svært omfattende

– Dette er en veldig omfattende sak med dokumentasjon på 5.507 sider og et persongalleriet på nesten 70 personer, sa aktor.

Det ligger mange års etterforskning bak saken som nå kommer opp for retten. I løpet av den tiden har kvinnen vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

De to rettssakkyndige, psykiater Magne Tauler og psykolog Anne Lill Ørbeck, følge saken i retten. Kripos er også på plass med flere etterforskere som vil gjøre lyd- og bildeopptak av hele rettssaken.

Tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt følger også saken i rettslokalet. Abrahamsen, som nå arbeider som privatetterforsker, er hentet inn for å bistå forsvaret.,

Saken går fram til 25. januar neste år i Kristiansand tingrett.