KrF vil utrede alternativ til bompenger

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å utrede og helst fjerne betaling ved bompassering som i dag, men at det ikke er snakk om å fjerne betalingen for kjørende helt.

Begge partier mener imidlertid det er penger å spare i administrasjon og innkreving. hvis dagens ordning erstattes med overvåkning via GPS. Tanken er at bilistene betaler ut fra hvor langt de har kjørt, ikke hvor de passerer.

KrF-nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug står bak KrFs forslag, der det understrekes at bompengeordninger må innkreves på en rettferdig måte.

Arbeiderpartiet argumenterer i sitt forslag også med at dagens bompenger er for lite knyttet til faktisk bruk og belastning av veinettet. De presiserer at et nytt system må komme til erstatning for dagens bilavgifter, ikke som et tillegg som vil koste mer for bilistene.

Ikke imponert

Frps samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen er ikke imponert over forslagene.

–Arbeiderpartiet har ingen troverdighet når de nå later som de er for å redusere bompengebelastningen. Når regjeringen med FrP i spissen de siste årene har fremmet forslag om å redusere bompengeandelen med 500 millioner kroner, så stemmer de stadig i mot, sier han til NTB.

Istedenfor å innføre en ny bomavgift på alle typer veier i landet, mener Stordalen at Ap heller bør stemme sammen med FrP for å redusere bompenger generelt.

Stordalen er redd for at veiprisingen kommer til å bli en salderingspost hvor politikerne på venstresiden kommer til å skru opp prisen gradvis.

Kommer utredning

Samferdselsdepartementet har allerede iverksatt en utredning av GPS-basert veiprising for tungtransporten, en utredning som skal være ferdig til våren.

–Det vil gi oss nyttig informasjon om fordeler og ulemper ved et slikt system, også om det kan bli aktuelt å innføre dette for personbiler. Vi mener det vil være smart å avvente utredningen for tunge kjøretøy, før vi eventuelt utvider det til også å gjelde personbiler, sier Høyres Helge Orten i en kommentar til NTB..

Orten er leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

–Høyre er positive til å vurdere nye former for veiprising, forutsatt at det gir en mer kostnadseffektiv og rettferdig innkreving. Samtidig er det viktig å balansere dette mot personvernet, understreker han.

