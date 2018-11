Jemtland-saken: Barna gruer seg

innenriks

Parets to sønner på 11 og 14 år bor i forsterhjem sammen, skriver NRK. Bistandsadvokat Johanne Reiestad Hansen sier barna er blitt godt informert om hva som vil skje når rettssaken mot faren starter i Hedmarken tingrett. Likevel tror bistandsadvokaten guttene gruer seg.

– Det er en belastning for dem med all mediedekningen som har vært i denne saken. De er såpass store at de får med seg ganske mye, sier hun.

Begge sønnene har forklart seg i videoavhør og det er disse opptakene som vil bli spilt av i retten. Avhørene er etter tidsplanen de første vitneforklaringene retten vil få høre etter den tiltalte farens egen forklaring.

Ba om lukke dører

Bistandsadvokaten sier tiden etter at moren forsvant, og faren ble pågrepet og siktet for å ha drept henne, har vært belastende.

– Men de blir godt tatt vare på, sier Reiestad Hansen.

Den tiltalte faren ba om lukkede dører når avhørene av sønnene blir spilt av, men fikk ikke medhold av retten som tok stilling til det i forrige uke.

– Ba om hjelp

Mandag starter rettsaken mot den 47 år gamle mannen. Han er tiltalt for å ha skutt den 36 år gamle kona i hodet med en pistol, etter en fest på hjemstedet Brumunddal natt til 29. desember i fjor.

Ifølge Dagbladet og TV 2s opplysninger ble en kamerat av ektemannens kontaktet av 47-åringen noen timer senere, med forespørsel om hjelp til å bli kvitt en død kropp.

– Jeg har ingen kommentar til disse opplysningene. Han vil forklare seg om dette under rettssaken, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til TV-kanalen.

Nekter skyld

Ifølge tiltalen som ble tatt ut 1. oktober, var Jemtland ikke død, men bevisstløs og livstruende skadd da hun ble senket i Glomma i Våler i Hedmark. Hun døde av drukning.

Den drapstiltalte ektemannen vil nekte straffskyld når rettssaken mot ham starter i Hedmarken tingrett.

– Han ser fram til å møte i retten og få belyst sin side av saken, sier hans andre forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NTB.

(©NTB)