Dødsbrann i Buskerud opp for lagmannsretten

innenriks

Mannen er tiltalt for å ha antent brennbart materiale utenfor en sokkelleilighet i Hole i Buskerud i juni i fjor. Ifølge tiltalen blokkerte han deretter utgangsdøra med to gressklippere og forlot stedet.

Inne i leiligheten befant en 52 år gammel mann seg. Han omkom i brannen.

37-åringen er tiltalt for drap på 52-åringen og for brannstiftelse som kunne ført til tap av flere menneskeliv ettersom det også bodde folk i etasjen over leiligheten. Han er også tiltalt for å ha sparket en politimann dagen før brannen.

Da saken ble behandlet i Ringerike tingrett i vår, ble 37-åringen dømt til forvaring i 14 år med en minstetid på ni år. Dommen ble anket, og tirsdag starter ankesaken. Det er satt av åtte dager til saken.

Mannen nektet straffskyld da han møtte i tingretten. Under straffeutmålingen la retten da vekt på at de mente det var betydelig risiko for gjentakelse, skrev Ringerikes Blad.

