Kraftig regnvær på Østlandet: – Kjør forsiktig

innenriks

– Det har vært mye regn den siste tiden, som har ført til mye vann i flere elver og bekker. Enkelte steder er det mye vann i veien. Kjør forsiktig, og ha en riktig god dag, skriver sørøst politidistrikt på Twitter søndag formiddag.

Samme advarsel lyder fra Vegtrafikksentralen Sør.

– Vi oppfordrer bilistene til å kjøre forsiktig. Det har kommet mye nedbør de siste dagene, og det er fare for vannplaning og overvann på veiene. Senk farten og kjør forsiktig, melder de på Twitter.

Mange oppdrag

Til Telemarksavisa utdyper politiet at det så langt ikke er meldt om ulykker eller andre problemer som følge av nedbøren.

Brannvesenet sørøst har imidlertid hatt mange oppdrag etter en rekke meldinger om vann i kjellere både i Hurum i Buskerud og Sandefjord i Vestfold.

Øst 110, som dekker Follo, Østfold og Romerike, har så mange oppdrag at de har sett seg nødt til å be folk om tålmodighet.

– På grunn av store nedbørsmengder i vårt distrikt så kommer det mange meldinger om vann i kjeller osv. Vi ber om at publikum er tålmodige. Brannvesenet er ute på flere oppdrag, skriver Øst 110-sentral på Twitter.

Mest i Telemark

I forkant av helgen sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel på grunn av store nedbørsmengder på Østlandet. De varslet mellom 80 og 120 millimeter nedbør i Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Oppland.

Meteorologene melder på Twitter at det var på Lifjell i Telemark det falt mest nedbør i løpet av natt til søndag.

– De kom på førsteplass med 106 millimeter på 24 timer. På andreplass kom Porsgrunn-Ås med 69,7 millimeter. Telemark, der altså, skriver de.

På Tryvannshøgda i Oslo falt det 35,6 millimeter nedbør.

Flytter seg til Akershus

Regnværet fortsetter i løpet av søndag og natt til mandag, og ventes først å gi seg tidligst mandag morgen.

Statsmeteorolog Siri Wiberg sier til VG at det er ventet mest nedbør i Oslo og Akershus det kommende døgnet.

– Med påfyll det neste døgnet blir det rimelig vått i bakken og i bekker som kan stige over sine normale grenser, så det kan jo skape litt lokalt trøbbel, sier hun.

Til Aftenposten forklarer hun hva som har forårsaket de store nedbørsmengdene øst i landet.

– Grunnen til regnet er en kombinasjon av et stort og omfattende lavtrykk i Norskehavet og høytrykk i Russland. Mellom disse to oppstår det et vindfelt fra øst til vest, og de sørøstlige vindene gir mye nedbør østafjells, sier hun.

(©NTB)