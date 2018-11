Regjeringspartiene innleder budsjettforhandlinger med KrF lørdag

innenriks

Fredag la KrF fram partiets alternative budsjett, og deretter innledes forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett.

KrF foreslo i sitt alternative budsjett store velferdssatsinger som de vil dekke inn ved å øke skatter og avgifter med nær 9 milliarder kroner. Partiet ønsker blant annet å øke barnetrygden med 3,3 milliarder kroner neste år.

Fristen for å komme i havn med neste års statsbudsjett ble torsdag utsatt med én uke. Finanskomiteen har nå frist til 27. november med å avgi sin innstilling, og finansdebatten blir holdt 3. desember.

Samtidig med at de fire partiene skal forhandle om budsjett, skal de også innlede sonderinger om en mulig innlemmelse av KrF i regjeringen. Det ventes at en tidsplan for sonderinger vil være klar i starten av neste uke.