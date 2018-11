Johansen har konkludert i varslingssakene mot Inga Marte Thorkildsen

innenriks

Det varsler Byrådslederens kontor fredag morgen.

Johansen har selv håndtert de tre varslene mot skolebyråden og vil redegjøre for behandlingen på en pressekonferanse klokken 10 på Rådhuset.

– Dette er upløyd mark, og varslinger mot medlemmer av byrådet er ikke beskrevet i rutinene for varslingsordningene, sa Johansen, da han orienterte om at han selv ville håndtere sakene i slutten av september.

At det er byrådslederen selv som har håndtert varslene har vært kritisert av den borgerlige opposisjonen, som har krevd en uavhengig ekstern gransking.

Tre varsler

Det er kommet totalt tre varsler mot Thorkildsen. Det første varselet kom i begynnelsen av september fra flere ledere i Utdanningsetaten, der det ble varslet om Thorkildsens lederstil. Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har selv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vært vanskelig over lang tid og at hun har savnet «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Det andre varselet ble kjent 18. september, og handlet om Thorkildsens uttalelser i mediene etter det første varselet. Varslerne mente uttalelsene hennes brøt med forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.

Det tredje varselet kom 26. september, det var rettet både mot Thorkildsen og byrådslederens kontor og handlet om lekkasjer fra fortrolige møter og interne dokumenter.

Det siste varslet har blitt behandlet av Oslo kommunes varslingsråd.

Konflikt med Søgnen

Flere har tolket varslene inn i en maktkamp mellom Thorkildsen og leder av utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen. Ifølge flere medier kom det første varselet mot Thorkildsen samme dag som Søgnen fikk beskjed om at hun ikke fikk fortsette som leder av etaten når hun 8. november fylte 67 år.

Raymond Johansen har bekreftet at han ba Astrid Søgnen om å gå av. Søgnen ble tilbudt en annen stilling, et tilbud hun ifølge advokaten hennes nektet å godta, ifølge byrådslederen.

Søgnen har ikke ville kommentere disse opplysningene verken overfor NTB eller andre medier.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap. Kort tid etter at hun tiltrådte skal samarbeidet med etatsledelsen ha blitt anstrengt. For offentligheten ble det synlig under den såkalte Malkenes-saken noen måneder senere, som endte i at byråden instruerte etaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen, skriver Aftenposten.

(©NTB)