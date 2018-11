Glede over eksportstans av militært materiell til Saudi-Arabia

innenriks

Redd Barna, Amnesty, Kirkens Nødhjelp og Changemaker er blant dem som uttrykker glede over regjeringens beslutning.

– Det er en svært god nyhet at regjeringen fryser nye lisenser av militært materiell til Saudi-Arabia. Situasjonen i Jemen er desperat, og Saudi-Arabia leder koallisjonen som kriger i landet. De humanitære konsekvensene av krigen i Jemen er enorme og fortsetter å øke i omfang. Det haster å stanse krigen, sier Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Abid Raja fra Venstre håper Norges beslutning også kan påvirke andre europeiske land.

– Jeg er veldig glad for at utenriksministeren gjør dette, og håper flere europeiske land vil følge opp, sier han i en epost til NTB.

– I riktig retning

Redd Barna mener at beslutningen er et steg i riktig retning, men krever at Norge også legger allerede eksisterende eksportavtaler på is.

– Dersom norske myndigheter vurderer at Saudi-Arabia bryter kriteriene for salg av militærutstyr, er det ingen grunn til at Eriksen Søreide skal opprettholde eksisterende avtaler. Det gjelder både for Saudi-Arabia og de andre landene i koalisjonen, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for seksjon for politikk og samfunn i Redd Barna, med henvisning til den saudiledede koalisjonen som kriger mot Houthi-opprørerene i Jemen.

Sterkt press

Regjeringen har lenge vært under press til å stanse såkalt B-materiell til Saudi-Arabia på grunn av landets krigføring i Jemen. Landet har også iverksatt en blokade som er blant årsakene til at millioner av mennesker risikerer å sulte i hjel hvis de ikke får hjelp innen kort tid.

Presset har økt etter drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi for en drøy måned siden. Drapet førte blant annet til at Tyskland stanset eksport av våpen til Saudi-Arabia.

Fredag kom meldingen om at Norge ikke vil inngå nye avtaler med Saudi-Arabia om eksport av såkalt B-materiell. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til en helhetsvurdering av utviklingen i Saudi-Arabia og regionen forøvrig.

– Vi har besluttet at det i den nåværende situasjonen heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av andre typer forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia, skriver utenriksministeren i en epost til NTB etter at hun tidligere fredag kom med samme budskap på et seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Økt eksport

Det siste året har det blitt solgt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia. Det er en stor økning fra 23.000 kroner i 2016. Norske eksportregler har imidlertid aldri åpnet opp for eksport av norske våpen og ammunisjon til det oljerike kongedømmet.

Eriksen Søreide framholder at norske myndigheter ikke er kjent med at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen, der kampene denne uken har ført til at hundretusener av sivile befinner seg i livsfare i havnebyen Hodeida.

Så sent som onsdag denne uken krevde SV-leder Audun Lysbakken en ny kurs overfor Saudi-Arabia.