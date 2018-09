Regnvær førte til stengt E18 i Kristiansand

innenriks

Det varslede uværet fredag slo inn over Sørlandet med full styrke om ettermiddagen. Ved Lista fyr ble det målt 60 millimeter regn i løpet av to timer. Like før klokka 17 besluttet Veitrafikksentralen å stenge det ene løpet i østgående retning på E18 gjennom Oddernestunnelen og Baneheitunnelen etter at store vannmasser gjorde det vanskelig å kjøre gjennom med vanlig bil.

– Trafikken vil bli ledet om Lund og sentrum, melder politiet klokka 16.53., skriver politiet på Twitter.

– Vi får mange meldinger om vann i veibanen, oversvømte veier og tunneler og andre problemer knyttet til nedbørsmengden, skriver operasjonsledelsen.

Fædrelandsvennen skriver om full stans i trafikken også på E39 hvor sju biler står stille i vannet.

