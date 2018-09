Rødt sikrer rødgrønt flertall på ny måling

innenriks

Samlet får Ap, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG en oppslutning på 50,8 prosent. De sikrer seg med det 88 av Stortingets 169 mandater, viser målingen Norstat har laget for NRK.

Det er tredje NRK-måling på rad at Rødt er over sperregrensen. Med 4,4 prosents oppslutning ville Rødt kommet inn på Stortinget med åtte representanter. Det betyr at partiet i så fall vil komme på vippen i Stortinget. Det kommenterer Aps partisekretær Kjersti Stenseng slik overfor NRK:

– Det vi er opptatt av nå er lokalvalget om ett år. Vi har samarbeid med Rødt i mange kommuner, og kommer til å ha det også etter kommunevalget. Og så, på Stortinget, kan vi samarbeide med Rødt fra sak til sak, men når det gjelder regjeringssamarbeid så sa vi i fjor høst at det ikke er aktuelt å ha Rødt med inn i regjering, sier Stenseng.

Høyre går på målingen tilbake med 0,9 prosentpoeng til 26,6 prosents oppslutning og Frp går fram med 1,2 prosentpoeng til 13,9 prosent. Både KrF og Venstre havner under sperregrensen på 4 prosent. Til sammen får Høyre, Frp, Venstre og KrF støtte fra 46,9 prosent av velgerne og dermed 80 mandater på Stortinget. Det kreves 85 for flertall.

Men selv om dette partibarometer peker mot et regjeringsskifte, kan Erna Solberg glede seg over at hun fortsatt er mer populær enn Støre. På spørsmål om hvem de foretrekker som statsminister svarer 52,9 prosent Solberg og 30,6 prosent Støre. 16,5 prosent sier at de ikke vet.

Feilmarginen på Norstats måling er 1,1 til 3,2 prosentpoeng.

