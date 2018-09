Norwegian planlegger flyginger til Rio fra 2019

innenriks

Det melder nettstedet FlightGlobal, som torsdag fikk planene bekreftet av konsernsjef Bjørn Kjos.

Det var kjent fra før at lavprisselskapet så på muligheten for å styrke tilbudet sitt i Brasil. Den nye ruta mellom London og Rio vil konkurrere med British Airways' eksisterende rutefly mellom London Heathrow og Rio.

Norwegian kom inn på det søramerikanske markedet tidligere i år, med avganger mellom London Gatwick og argentinske Buenos Aires, også der med flytypen Boeing 787, fra februar. Fra 16. oktober starter selskapet opp med innenriksflyginger i Argentina.

Ifølge Kjos ser selskapet store muligheter for videre vekst knyttet til Sør-Amerika. Mot slutten av 2019 kommer det nye Airbus A321LR-fly som skal betjene internasjonale ruter på det søramerikanske kontinentet, og disse skal etter planen ha base i Argentina, sier Kjos.

Selskapet ser også på muligheten for å langdistanseflyginger til Sør-Europa, for eksempel til Madrid og Barcelona. Norwegian-sjefen påpeker at det er svært mange reisende på disse strekningene.

– Det er ekstremt dyrt å fly på noen av disse rutene. De fortjener å betale lavere priser, sier Kjos.

Aerolineas Argentinas, Air Europa og Iberia tilbyr i dag avganger fra Madrid til Buenos Aires, mens Iberia er alene om å fly på strekningene fra Madrid til Rio de Janeiro og Barcelona til Buenos Aires.

Norwegian legger for øvrig til Hamilton og Montreal i Canada og Tampa i Florida på nettverkslista si denne høsten.

