Rundt 150 biler i protest mot bomstasjoner i Oslo-området

innenriks

Aksjonen, som er godkjent av politiet, startet fra Kjørbo i Sandvika klokka 18 torsdag.

– Dette handler om å vise at vi er imot. Vi kan tute og skape oppmerksomhet rundt saken. Denne gangen ble det fra Sandvika og mot sentrum, blir det flere, kan det da søkes om fra øst, heter det på aksjonens Facebook-side.

20 minutter med biler

Det dreide seg om rundt 150 biler. De holdt mellom 10 og 20 kilometer i timen på E18. Saktekjøringen ble avsluttet rett ved Oslo Spektrum torsdag kveld.

Fra første bil og motorsykkel passerte til den siste var forbi tok det cirka 20 minutter. Aksjonen gikk stille og rolig for seg, og deltakerne brukte kun høyre fil, slik at andre biler fikk passere.

Melder om mange medlemmer

– Vi er inspirert av aksjonene i Rogaland. I løpet av de siste to-tre ukene har Facebook-siden vår fått 12.000 nye medlemmer. Mange har etterlyst aksjoner i Oslo. Nå smir vi mens jernet er varmt, sa initiativtaker Cecilie Lyngby til Aftenposten i forkant av aksjonen.

Politikerne i Oslo og Akershus har samlet seg om en plan for 53 nye bomstasjoner i hovedstadsområdet. Bommene skal stå klare i mars 2019. 48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.

