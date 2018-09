Bil utbrent i Fredrikstad

innenriks

Politiet fikk melding om brannen like etter klokka 2.30 natt til torsdag.

– Politi og brannvesen rykket ut etter meldingen om bilbrann. Det var en svenskregistrert Audi som sto i full fyr på parkeringsplassen til Hageland. Da brannvesenet kom til stedet, hadde brannen spredt seg til en bil som sto ved siden av, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt Gisle Sveen til NTB.

Den svenskregistrertes bilen er helt utbrent, mens den norske har fått mindre skader.

– Vi kjenner ikke til årsaken, og omstendighetene rundt hva som kan ha skjedd er ikke helt klare, men vi tar høyde for at det kan være påsatt og etterforsker med tanke på det. Det er ingen bebyggelse tett på, og det var ingen fare for spredning til bygninger, sier Sveen.

Eieren av den norske bilen er kontaktet.

– Vi har ikke klart å få kontakt med eier av den utbrente Audien, men vi har hatt kontakt med svenske myndigheter for å få på det rene om bilen var stjålet, og den er i alle fall ikke meldt stjålet, sier Sveen.

