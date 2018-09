Boligprisene marginalt ned i august

innenriks

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, fortsetter han.

I august ble det solgt 9.453 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, og ny rekord for august.

– Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer.