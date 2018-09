Boligbrann i Kristiansund – to personer ikke gjort rede for

innenriks

Det bekrefter vaktleder Nils-Inge Bjerknes i 100-sentralen til NTB klokken 4.05. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 3.50. Da var nødetatene på plass.

– Det er en fullt utviklet brann, og den har slått gjennom taket, sier Bjerknes.

Røykdykkere jobber på stedet og søker etter personer i huset.

– Vi har i utgangspunktet fått opplyst at det er to personer som ikke er gjort rede for. Per nå har vi ikke oversikt over om noen befinner seg i huset, sier han.

Bjerknes vet ikke hvor mange naboer som er evakuert, men har fått opplyst at det er snakk om et rekkehus.

Boligen som brenner, ligger i Dalegata.

