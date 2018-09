Fem omkom i trafikkulykke på Rjukan

innenriks

Alle de omkomne er i 50- og 60-årene, ifølge politiet. Fire av dem bodde i Kragerø og én i Skien.

– Pårørende er varslet og flere av de involverte kommunene har iverksatt kriseteam for å ivareta pårørende og andre involverte. Bilen var en åpen amerikansk veteranbil, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

De meldte i 17-tiden søndag om at fire personer hadde mistet livet og at en person var fløyet til sykehus. Kort tid senere ble det bekreftet at også den femte personen var død.

– Personen som ble fløyet til Ullevål sykehus etter ulykken, døde dessverre som følge av skadene. Alle de fem som var i bilen da ulykken skjedde, er bekreftet omkommet, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Fjellvegg

Politiet fikk først melding om det som umiddelbart ble beskrevet som en alvorlig ulykke klokken 13.44 søndag ettermiddag.

Etter hvert fant politiet ut at bilen var på vei nedover fylkesvei 651 i retning Rjukan, da den kjørte av veien og inn i en fjellvegg som går langsmed en skarp 180 graders venstresving. Minst en av de fem i bilen satt fastklemt etter ulykken.

En blå eller grå Audi A3 var tidlig på stedet etter ulykken og ble etterlyst av politiet. De meldte seg om lag to timer senere.

– De har forklart litt hva de så, men hadde ingen nye opplysninger utover det, sier Hunshamar.

Ukjent årsak

Både ulykkesgruppa til Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet var på stedet kort tid etter hendelsen. Foreløpig har de ikke funnet ut hva som var årsaken til ulykken.

– Dette håper vi den videre etterforskningen vil gi svar på, sier operasjonslederen.

Klokken 22.30 opplyste politiet at ulykkesbilen var fjernet, og at politiet og ulykkesgruppa er ferdige med sine undersøkelser. De fire som omkom på ulykkesstedet var hentet av begravelsesbyrå.

(©NTB)