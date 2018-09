innenriks

Politiet i Agder opplyser at de søndag formiddag fikk melding om at noen hadde kjørt etter noen svaner med båt i skjærgården og trolig tatt livet av en svanene.

De har etterforsket saken utover dagen og meldte i 16-tiden at to personer er pågrepet for dyreplageriet.

Den første meldingen politiet mottok om saken kom klokka 9.55.

(©NTB)