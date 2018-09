Sko funnet i søk etter savnet mann i Hjeltefjorden

innenriks

Mannen skal ha blitt truffet av en bom i forbindelse med låring av seil, og falt i sjøen på grunn av dette, skrev Vest politidistrikt på Twitter i 19-tiden søndag kveld. Et omfattende søk til sjøs har pågått siden klokken 15.36 søndag ettermiddag, uten at mannen er funnet.

Ved 22-tiden sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NRK at de har funnet et par sko som etter alt å dømme tilhører den savnede mannen.

– Skoene ble funnet på en holme i Hjeltefjorden mellom Askøy og Litlesotra. Søket har vist at savnede ikke er på den holmen, sier Algrøy.

En time før funnet ble gjort meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge at søket til sjøs var avsluttet som følge av den dårlige sikten i området. Samtidig opplyste de at letingen på land fortsetter med full styrke inntil videre.

– Det blir deretter gjort fortløpende vurderinger om vi skal fortsette å lete i strandsonen, i den grad det er trygt for folk å bevege seg der, sier innsatsleder Nils-Ole Sunde til Bergens Tidende.

Både redningsskøyter, redningshunder, luftambulanse, redningshelikopter, en brannbåt, Kystvakten og Røde Kors har deltatt i søket.

Ifølge avisa at det var to personer om bord i seilbåten, men bare en av dem er savnet. Båten ble lokalisert i nærheten av Anglavika på Litlesotra.

