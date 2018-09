innenriks

– Det er en sjuåring som har kjørt denne ATV-en og skadd seg. Gutten er fløyet med luftambulanse til sykehus med bein- og lårskader, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet har fått opplyst at ulykken skjedde da gutten mistet kontrollen over kjøretøyet og braste inn i et gjerde i en hage slik at ATV-en veltet. Han kjørte under påsyn av voksne.

Meldingen om ulykken kom til politiet klokken 18.24 søndag kveld.

