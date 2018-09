Naturvernforbundet ut mot ordførere som kritiserer rovdyrforvaltningen

innenriks

En tredel av landets ordførere, 150 i alt, har undertegnet brev til statsminister Erna Solberg (H) med krav om å gjennomgå rovviltforvaltningen og sørge for at det er i tråd med rovviltforliket. Protestene startet etter at regjeringen beordret den regionale rovviltnemnda til å gi mer plass til bjørn i Midt-Norge.

Nå har Naturvernforbundet også sendt brev til statsministeren for å gå i rette med det de mener er feil i brevene fra ordførerne.

– Ordførerne agerer som om rovdyr er jaktbare arter i beste velgående, der det nærmest skal gis fellingstillatelser på autopilot i det meste av landet. Men de kan ikke se bort fra utgangspunktet for rovdyrforvaltningen: Bjørn, gaupe, jerv og ulv står på norsk rødliste som sterkt truet, og derfor er de fredet, sier forbundets rådgiver Christian Børs Lind til Nationen.

Han sier ordførerne vil unngå rovdyr i beiteprioriterte områder og at bjørn som beveger seg inn i disse områdene må skytes før det oppstår skade.

– Dersom rovdyr skal avlives nærmest slavisk når de kommer utenfor rovdyrprioriterte områder, vil noen dyr være henvist til avgrensede enklaver der innavl vil være satt i system, mener Børs Lind.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har invitert noen av ordførerne til et møte onsdag. Også den ferske mat- og landbruksministeren Bård Hoksrud (Frp) skal delta.

