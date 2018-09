Mann pågrepet etter trusler med hagle på Majorstua

innenriks

Politiet ble varslet om truslene og meldte om den væpnede aksjonen like etter midnatt på Twitter. Etter søk i området ble mannen pågrepet på åpen gate klokka 0.42.

– Han ble observert gående på gata i området av en av patruljene som søkte etter ham. Han ble pågrepet uten dramatikk og kjørt i arresten, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli til NTB.

Politiet har ennå ikke helt oversikt over hva som egentlig skjedde mellom de to mennene, men tror det var to menn involvert i trusselepisoden.

Den ene var i leiligheten da politiet kom til stedet, en mann i midten av 20-årene, mens mistenkte, i slutten av 30-årene, hadde stukket fra stedet, mens hagla lå igjen.

Ifølge Stokkli har det trolig vært vitner som har sett eller hørt noe, for det er flere personer som er til avhør.

