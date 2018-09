Streik i TV-drama

innenriks

Norsk Filmforbund (NFF) og Virke meklet natt til søndag overenskomst for TV-drama.Vel 13 timer på overtid ble det klart partene ikke klarte å bli enige.

Mekler Torkjel Nesheim konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

– Det er veldig synd at NFF velger å kaste TV-dramabransjen ut i streik, både for publikum, TV-arbeidere og produsenter. Virkes utgangspunkt har hele tiden vært å sikre en lønnsvekst på linje med hva andre yrkesgrupper har fått i årets oppgjør. Vi må ha en bærekraftig lønnsutvikling og forutsigbare tariffavtaler for å sikre fremtiden for den voksende TV-industrien vi har i Norge, sier Trond Teisberg, forhandlingsleder i Virke.

Partene meklet om to ulike overenskomster, TV-drama og TV-underholdning, og ble enige på TV-underholdningsområdet som ikke blir rammet av streiken.

