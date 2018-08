Regjeringen kaller inn til rovdyrmøte etter ordfører-opprop

innenriks

I et brev som klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sendte fredag, går det fram at han sammen med statsministeren og den ferske landbruksministeren Bård Hoksrud (Frp) inviterer et utvalg berørte ordførere til møte i Klima- og miljødepartementets lokaler onsdag i neste uke, skriver Nationen.

Bakgrunnen er at ordførere fra Troms, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Nordland har skrevet et brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber henne ta tak i rovdyrforvaltningen.

«Vi finner det hensiktsmessig å avgrense antall deltakere i møtet for å legge til rette for dialog, og har i utvelgelsen blant annet lagt vekt på hvem som er avsendere av oppropet i hvert fylke, skadebildet denne sommeren og geografisk fordeling», heter det i brevet.

Ordførere fra kommunene Bardu, Elverum, Engerdal, Hattfjelldal, Inderøy, Meråker, Rendalen, Sør-Fron, Vestre Slidre og Våler i Solør samt Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) inviteres til møtet.

