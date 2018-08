Landbruks-Hoksrud på plass på sitt nye kontor

innenriks

Fredag formiddag kom Hoksrud inn døren i departementet, og startet med å gi avtroppende minister Jon Georg Dale en solid klem.

– Jeg er glad i mat. Det er ikke vanskelig å se. Derfor gleder jeg meg til å jobbe med mat – og matproduksjon, sa en smilende Hoksrud, som riktignok har gått ned 25 kilo i løpet av sommeren.

Hoksrud sier at han tar fatt på oppgaven med ydmykhet, og at han håper å legge til rette for at flere vil satse i landbruket og næringene rundt landbruket.

Jon Georg Dale, som nå skal bli ny samferdselsminister, gratulerte Hoksrud med jobben.

– Velkommen til landbruksdepartementet. Her jobber man for interessene til dem som bor, lever og jobber i norske distrikt. Det er et tungt ansvar, men jeg er sikker på at du er typen som finner din egen måte å gjøre dette på, sa Dale.

(©NTB)